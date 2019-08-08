Сторонники Атамбаева закидали полицию камнями под Бишкеком — видео

В селении Кок-Жар, где расположена резиденция бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, прошли очередные столкновения сторонников экс-лидера страны с полицией и спецназом. Местные жители забрасывали правоохранителей камнями и различным мусором, пытаясь помешать спецслужбам вывезти задержанного Атамбаева в Бишкек.
В конечном счёте протестующим удалось прорвать полицейское оцепление. Притом отступающих полицейских продолжали забрасывать камнями и избивать.
Напомним, 7 августа спецслужбы Киргизии предприняли попытку задержать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, которого действующие власти подозревают в коррупции и превышении должностных полномочий во время его правления. Однако силовики получили отпор со стороны сторонников бывшего лидера Киргизии и вынуждены были отступить.
В ходе столкновений пострадало более 50 человек. Позднее Алмазбек Атамбаев заявил, что не считает себя виновным, призвал спецназ не выступать против народа страны, а после сдался спецслужбам.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram