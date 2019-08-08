В Москве ребёнок на электросамокате попал под машину

На борту санитарного вертолёта маленького инициатора ДТП сопровождала авиамедицинская бригада.

В Новой Москве ребёнок на электросамокате пересекал дорогу в неположенном месте и врезался в автомобиль. С места ДТП его пришлось эвакуировать в больницу сначала каретой скорой помощи, а затем и вертолётом Московского авиационного центра, сообщает РИА "Новости".

— Авария произошла в районе посёлка Киевский, откуда пострадавшего забрали на машине скорой помощи и доставили на вертолётную площадку, — приводит агентство заявление департамента ГОЧСиПБ Москвы.

Месяц назад СМИ громко освещали смерть ведущей и блогера из Великобритании Эмили Хартридж. Она врезалась на электросамокате в грузовик, не успев отъехать и километра от дома. Её не спас надетый на голову шлем.

Электросамокаты стали одними из самых популярных компактных транспортных средств у россиян. Однако в 2019 году в судах находится сразу несколько дел, связанных с владельцами электросамокатов и гироскутеров.