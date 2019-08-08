В МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами

Граждане спешат оформить "шенген" до 1 сентября, когда вступят в силу новые требования.

Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен заявил, что количество обращений россиян в визовый центр в Санкт-Петербурге удвоилось, и восхитился выдержкой граждан в очередях.

— В течение этой недели в визовом центре было очень много клиентов, по сравнению с прошлой неделей их количество удвоилось... Народу много, но атмосфера очень спокойная. Я восхищён тем, как русские спокойно стоят в очереди, — сказал дипломат журналистам.

По его словам, отстаивать длинные очереди за визой не обязательно — можно заранее записываться на приём или выбирать для посещения наименее загруженные часы. Как отметил Туоминен, пиковые часы — это с открытия в 8:00 и с 12:30 до 14:30, а с 9:00 до 12:30 заявителей меньше всего.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 сентября Финляндия ужесточит для россиян процесс получения шенгенской визы. Россияне должны будут предоставить документы, которые подтверждают финансовую состоятельность, место проживания, и проездные билеты.