Совфед уличил США в попытках вмешаться в выборы в Мосгордуму

Запад применил весь арсенал агитационной войны, чтобы прикрыть своё вмешательство в суверенные дела России.

Глава Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов уверен, что Запад и его союзники стараются повлиять на выборы в Мосгордуму с помощью различных провокаций. Об этом он заявил на заседании рабочей группы по защите госсуверенитета (прямую трансляцию ведёт Лайф).

— Мы говорили уже раньше, что США и их сторонники попробуют воспользоваться очередными выборами в Мосгордуму для организации провокаций и попыток влияния. К сожалению, наши предположения о том, что могут быть провокации, которые будут проходить при поддержке извне, подтвердились, — указал сенатор.

По словам Климова, налицо и другие попытки Запада повлиять на политическую обстановку в стране, в том числе через протестные акции, которые прошли в Москве 14 июля, 27 июля и 3 августа в связи с отказом зарегистрировать ряд кандидатов на выборы в городскую думу.

— Речь идет о недобросовестном освещении событий в Москве со стороны органов государственной пропаганды ряда иностранных стран, о неприемлемых действиях некоторых представителей дипломатического корпуса в Москве, об участии в протестных акциях лиц, проходивших соответствующую подготовку за рубежом и получавших из-за рубежа денежные средства, а также о привлечении к обработке российских граждан иностранных структур, которые специализируются на лоббировании, политическом консалтинге, юридических консультациях, pr- и gr-техеологиях, — перечислил Климов.

Ранее думская фракция "Единая Россия" согласилась с идеей "Справедливой России", ЛДПР и КПРФ о том, что в России необходимо провести расследование о возможном иностранном вмешательстве в выборы. Заниматься этой работой будет специально созданная межфракционная комиссия в Госдуме.