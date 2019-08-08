В СКР назвали возможную причину страшного ДТП с автобусом под Новороссийском

По версии следователей, водитель автобуса нарушил правила дорожного движения, что и спровоцировало трагедию.

Превышение допустимой скорости водителем экскурсионного автобуса, а также то, что он не уступил дорогу легковому автомобилю, стало вероятной причиной крупного ДТП под Новороссийском, где погибли трое и пострадали более 40 человек. К такому выводу пришли сотрудники Следственного комитета РФ, занимающиеся расследованием обстоятельств трагедии.

— Из-за допущенных подозреваемым нарушений в результате дорожно-транспортного происшествия автобус и иномарка перевернулись и покатились с обрыва. От полученных травм в результате происшествия трое пассажиров автомобиля, в том числе двое детей, скончались на месте, — сообщили в пресс-службе СУ СКР.

В рамках расследования уголовного дела по факту трагедии следователи изъяли документы в лечебно-профилактическом санатории "Эллада", который предоставлял услугу перевозки на экскурсионном автобусе. Сам же водитель пассажирского транспорта задержан, следствие намерено добиваться его ареста.

— По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебная медицинская, автотехническая экспертизы, — сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Напомним, вечером 7 августа на 16-м километре автодороги Новороссийск — Керченский пролив автобус столкнулся с внедорожником и они оба упали с обрыва. По последним данным, в результате ДТП погибли трое и пострадали 44 человека, госпитализировано 11 детей. Лайф публиковал список погибших и раненых. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту.