Россияне смогут оплачивать коммунальные услуги на кассах магазинов

Новая опция будет доступна клиентам Сбербанка в рамках повышения доступности банковских услуг.

Владельцы карт Сбербанка в удалённых и малонаселённых пунктах России с этого года смогут оплачивать коммунальные услуги на кассах магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Уже сейчас в некоторых торговых точках клиенты Сбербанка могут снять с карт Visa и MasterCard до пяти тысяч рублей за одну покупку и до 20 тысяч рублей за сутки. Новая услуга действует при покупке на любую сумму в магазинах с наклейкой "Здесь вы можете снять наличные". Комиссия за операцию не взимается.

— В будущем кроме снятия наличных у жителей появится возможность прямо на кассе оплачивать дополнительные услуги, например, ЖКУ. Это позволит повысить доступность банковских услуг и открыть доступ к новым форматам оплаты с использованием новейших технологий, — рассказала заместитель председателя правления банка Светлана Кирсанова.

Ранее в Сбербанке уточнили, что в настоящий момент заключены договоры на снятие наличных на кассах более чем с 700 торговыми предприятиями в 76 субъектах РФ.