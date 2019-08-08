В Минсельхозе прокомментировали данные о резком повышении цен на хлеб

В ведомстве заявили, что постоянно отслеживают цены на ключевых продовольственных рынках.

В Минсельхозе оценили ситуацию на рынке хлеба как стабильную и заявили, что повышение розничной цены с начала года соответствует уровню инфляции в стране.

— Повышение розничных цен на хлеб с начала года также примерно соответствует уровню инфляции. В целом текущая ситуация на рынке хлеба оценивается как стабильная, без резких ценовых колебаний, — сообщили журналистам в министерстве.

Ведомство также привело прогноз — урожай зерновых культур в России ждут в объёме 118 миллионов тонн, что должно полностью обеспечить внутренние потребности в хлебе и муке.

Причиной комментария Минсельхоза стало сообщение Росстата о подорожании хлеба. Больше всего прибавил в цене чёрный хлеб. Эксперт объяснил Лайфу, почему растут цены.