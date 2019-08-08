В Петербурге из перинатального центра выписали маму с четверняшками — видео

До дома семью, разом ставшую многодетной, довезли на машине скорой помощи, поскольку в обычный легковой автомобиль все Морозовы не поместились бы.

В Санкт-Петербурге в перинатальном центре педиатрического университета прошла выписка 37-летней Оксаны Морозовой и её четверняшек, появившихся на свет 23 июля. В течение двух недель малыши набирали вес и находились вместе с мамой под надзором врачей. Убедившись, что здоровье детей и женщины в полном порядке, счастливых Морозовых выписали из больницы.

— Всё прекрасно, всё отлично было, мы очень хотим домой, заждались уже. Беременность прошла очень спокойно, — ответила на вопросы журналистов Оксана.

Многодетную мать и детей на выходе из роддома встречали не только муж, родственники и друзья, но и представители петербургской администрации — вице-губернатор Анна Митянина и глава Комитета по соцполитике Александр Ржаненков. Власти города пообещали семье предоставить услуги няни. Это новая государственная услуга, которая по планам местной администрации будет доступна многодетным семьям Санкт-Петербурга с 1 января 2020 года. Для Морозовых сделали исключение ввиду уникальности их случая.

Также, по обещаниям властей, город выделит многодетной семье трёхкомнатную квартиру на Коломяжском проспекте.

Как ранее сообщал Лайф, случай Оксаны уникален ещё и тем, что это была первая беременность для 37-летней женщины.

Кроме того, рождение сразу четверых малышей — первый случай за всю историю существования перинатального центра СПбГПМУ, открывшегося в 2013 году.

А совсем недавно четверняшки впервые родились в перинатальном центре в подмосковной Балашихе.