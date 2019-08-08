Москвич пригласил мать на постановку "Царя Эдипа", чтобы затем убить её

В ходе допроса убийца сознался в содеянном и написал чистосердечное признание, однако потом отказался от своих слов.

32-летний житель столицы Максим решил расправиться со своей 52-летней матерью после многолетних скандалов. Он хорошо зарабатывал в финансовой организации, но ей никогда не нравились девушки, с которыми он встречался. Однажды его терпение лопнуло, рассказывает "Московский комсомолец".

Супруга мужчины рассказала, что он постоянно ездил к матери мириться с подарками и тогда отношения налаживались, однако она вскоре снова начинала конфликт.

— Сыну также не нравилось, что мать, находясь в зрелом возрасте, принимает знаки внимания от мужчин гораздо моложе её, — рассказала женщина.

За месяц до убийства погибшая мать умудрилась серьёзно поссориться с невесткой во время отдыха в Дубае, это скорее всего и стало последней каплей для сына перед расправой над матерью. Максим подарил ей билеты на постановку "Царя Эдипа", а сам проник в её квартиру на улице Байкальской в столице.

Как следует из материалов уголовного дела, Максим зашёл в цветочный магазин, купил три красно-жёлтые розы, чтобы потом изобразить, что кто-то чужой был в доме матери. Открыл её квартиру собственными ключами, надев перчатки, и, вооружившись кухонным ножом, дождался мать и не менее 30 раз ударил её им.

Неделю подряд он названивал ей, очень хорошо инсценировал удивление и боль утраты перед полицейскими. Однако через какое-то время правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и вывели его на чистую воду.

Суд приговорил Максима к девяти годам колонии строгого режима, однако его адвокат намерен обжаловать решение суда.

В прошлом месяце Москву потрясли два громких убийства. Стюардессу нашли мёртвой в ванной в гостинице рядом с аэропортом Внуково. А тело блогерши обнаружили засунутым в чемодан. В обоих случаях их убийцы оказались их возлюбленными. Они же заявили, что причиной расправы стала неверность со стороны их девушек и даже встречи с другими мужчинами на платной основе.