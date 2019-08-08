Нескольких сотрудников "Крестов" отстранили от работы из-за скандала с пытками

В СИЗО обнаружили множество нарушений, в числе которых вынужденное соседство несудимых с осуждёнными и отключение видеонаблюдения.

Нескольких сотрудников петербургского следственного изолятора (СИЗО) "Кресты-2" отстранили от исполнения должностных обязанностей после проверки, организованной после появления видеозаписи с избиением заключённого. Об этом сообщил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.

По его словам, нарушений найдено "выше крыши", материалы будут переданы в следственные органы и прокуратуру. Среди нарушений Максименко выделил отсутствие ведения журнального учёта при переводе подсудимых из камеры в камеру, а также вынужденное соседство несудимых с осуждёнными и отключение видеонаблюдения.

Также заместитель главы ФСИН пообещал разобраться, как избиение заключённого, спровоцировавшее проверку в СИЗО, попало на видео, и наказать виновных.

— Если наши причастны, ну, а как минимум причастность наших сотрудников в том, что телефон там был, — это факт — на который велась вот эта съёмка. Значит, уже какой-то наш сотрудник преступил закон. Найдём всех. Виновных, однозначно, накажем, — сказал Максименко в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, после того как удастся установить личности сотрудников, виновных в избиении заключённого, материалы на них передадут в следственные органы. Замглавы ФСИН отметил, что, согласно предварительной версии, инцидент, предположительно, произошёл 18 июля, а его причиной стал "конфликт на почве неприязненных отношений".