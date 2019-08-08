Эксперт обвинил организаторов митингов в Москве в сговоре с западными СМИ

Социальные сети и некоторые массмедиа выступили в роли серьёзных пропагандистских машин для дестабилизации политической обстановки, считает он.

Член Общественной палаты Максим Григорьев разделяет мнение о том, что Запад пытается влиять на политическую ситуацию в России. К такому мнению он пришёл после анализа поведения некоторых участников незаконных акций протеста, которые проходили в Москве 27 июля.

В качестве примера Григорьев привёл женщину, которая сама всячески провоцировала полицейских, а затем на камеру размазывала кровь по лицу и стала главной героиней новостных выпусков на Западе.

— Было такое ощущение, что западные средства массовой информации были если не проинструктированы, то, во всяком случае, точно знали, на кого им нужно выйти, с кем беседовать, кого снимать и так далее. То есть явно была видна серьёзная степень координации между этими людьми, — заявил эксперт в ходе заседания рабочей группы по защите госсуверенитета (прямую трансляцию вёл Лайф).

Он напомнил, что некоторые американские дипломаты размещали карты с маршрутом шествия митингующих и отметками, где будут проходить беспорядки, что только подчёркивает роль Запада в этих дестабилизирующих процессах.

— Их социальные сети, в том числе Facebook и Twitter, здесь выступали в роли серьёзных пропагандистских машин, — добавил он.

Ранее думская фракция "Единая Россия" согласилась с идеей "Справедливой России", ЛДПР и КПРФ о том, что в России необходимо провести расследование о возможном иностранном вмешательстве в выборы. Заниматься этой работой будет специально созданная межфракционная комиссия в Госдуме.