Житель Ростовской области получил 23 года за жестокое убийство троих детей

Поссорившись с сожительницей, он облил бензином и поджёг дом, в котором находилась вся её семья.

В Ростове-на-Дону вынесли приговор жителю станицы Егорлыкская, который обвиняется в убийстве троих детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Ростовской области.

Согласно версии следствия, 35-летний Яков Жильцов, будучи пьяным, поссорился с сожительницей и заживо сжёг её троих детей — двух девочек четырёх и шести лет и их 17-летнюю беременную сестру.

В ночь на 29 июня 2018 года мужчина в одной из комнат дома разлил пятилитровую канистру с бензином и бросил в жидкость зажжённую спичку. В результате происшествия многодетную мать Татьяну Ткаченко, её зятя Николая, а также самого злоумышленника и его сестру-инвалида отбросило взрывной волной. Они вылетели из окон на улицу, благодаря чему остались живы. Маленькие девочки задохнулись, а старшая дочь сгорела заживо.

Кроме того, в результате пожара был уничтожен дом, в другой половине которого проживала семья Меркуловых. Супружеской паре с двумя детьми удалось спастись во время взрыва до того, как пламя перекинулось на кровлю их части жилого здания.

В связи с этим Якова Жильцова признали виновным в совершении преступлений "Убийство", "Покушение на убийство" и "Уничтожение имущества". Суд приговорил мужчину к 23 года лишения свободы: пять лет злоумышленник будет отбывать в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Лайф выяснял, почему станичник сжёг 17-летнюю беременную девушку и двух её малолетних сестёр.