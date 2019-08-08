"Смерч" из летающих муравьёв на Украине сняли на видео

Очевидцы сняли "смерч" из чёрных садовых муравьёв под украинским городом Мелитополем. На кадрах полчище крылатых насекомых, которые кружатся в небе.
— Ужас! — восклицает за кадром женщина, которая сняла нашествие муравьёв.
По данным местных СМИ, данное зрелище повторяется каждый год во время брачного периода садовых муравьёв в июле-августе. Продолжается оно несколько дней. Энтомологи заверяют, что опасности для людей крылатые насекомые не представляют.
Ранее сообщалось, что сибирские учёные вычислили самую "вкусную" группу крови для комаров.
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