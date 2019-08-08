В Генпрокуратуре пообещали пресекать несогласованные акции во время выборов

Особое внимание будет уделяться вмешательству в выборный процесс со стороны нежелательных иностранных неправительственных организаций.

Генпрокуратура намерена пресекать беспорядки, устраиваемые организаторами и участниками несанкционированных митингов в Москве. Об этом заявил начальник правового управления ведомства Артур Завалунов на заседании рабочей группы по защите госсуверенитета (прямую трансляцию вёл Лайф).

— Прокуроры ориентированы на незамедлительное реагирование на факты нарушений прав граждан, на пресечение деятельности организаторов, участников незаконных и несогласованных публичных акций, — заявил он.

Представитель Генпрокуратуры предупредил, что особое внимание будет уделяться деструктивному вмешательству в выборный процесс со стороны нежелательных иностранных неправительственных организаций. Кроме того, правоохранители усилят работу против незаконной агитации в соцсетях и призывов к массовым беспорядкам на несогласованных акциях протеста.

Напомним, что число арестованных после акций 27 июля и 3 августа в Москве ещё в понедельник перевалило за сотню.

А накануне обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве Сергей Фомин вернулся в Россию и сдался правоохранительным органам. Кроме того, был арестован блогер, призывавший к насилию над детьми силовиков.