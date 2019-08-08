В Генпрокуратуре пообещали пресекать несогласованные акции во время выборов

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Фото © Артур Новосильцев / ТАСС

Особое внимание будет уделяться вмешательству в выборный процесс со стороны нежелательных иностранных неправительственных организаций.

Генпрокуратура намерена пресекать беспорядки, устраиваемые организаторами и участниками несанкционированных митингов в Москве. Об этом заявил начальник правового управления ведомства Артур Завалунов на заседании рабочей группы по защите госсуверенитета (прямую трансляцию вёл Лайф).

Прокуроры ориентированы на незамедлительное реагирование на факты нарушений прав граждан, на пресечение деятельности организаторов, участников незаконных и несогласованных публичных акций, — заявил он.

Представитель Генпрокуратуры предупредил, что особое внимание будет уделяться деструктивному вмешательству в выборный процесс со стороны нежелательных иностранных неправительственных организаций. Кроме того, правоохранители усилят работу против незаконной агитации в соцсетях и призывов к массовым беспорядкам на несогласованных акциях протеста.

Напомним, что число арестованных после акций 27 июля и 3 августа в Москве ещё в понедельник перевалило за сотню.

А накануне обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве Сергей Фомин вернулся в Россию и сдался правоохранительным органам. Кроме того, был арестован блогер, призывавший к насилию над детьми силовиков.

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