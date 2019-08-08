Моряк рассказал, как бросал в море найденную на Аляске бутылку с посланием

Боцаненко удивлён, что "капсулу времени" обнаружили ровно через 50 лет и на таком расстоянии.

Бутылку с датированным 1969 годом посланием от экипажа советской плавбазы "Сулак" предложил бросить в море один из моряков, чтобы отметить выполнение плана. Об этом рассказал капитан плавбазы Анатолий Боцаненко.

— Тогда в Охотском море мы получили добрые известия о производственных достижениях, выполнении плана нашего судна, нашего экипажа. И потом кто-то из членов экипажа предложил написать послание и в бутылку это опустить, — вспомнил в разговоре с РИА "Новости" Боцаненко.

Он удивился, что "капсулу времени" нашли ровно через полвека и на таком расстоянии. По словам моряка, бутылка проплыла не менее двух тысяч миль. Боцаненко отметил, что во время тех событий он являлся самым молодым капитаном на всём Дальневосточном флоте — ему было 36 лет. Всего на борту "Сулака" было 350 моряков, которые перерабатывали сотни тонн рыбы.

Как писал Лайф, нашёл "капсулу времени" житель Аляски Тайлер Иванофф. Он попросил перевести загадочное послание, заключённое в бутылку из-под "Советского шампанского".