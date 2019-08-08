В Госдуму внесли законопроект о новом минимуме зарплат учителей и врачей

Дополнительные государственные бюджетные ассигнования для реализации данного проекта в этом году не понадобятся.

Государственный Совет — Хасэ Республики Адыгея внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому зарплата медиков, преподавателей, а также тех работников культуры, которые работают в государственных и муниципальных учреждениях, не должна быть ниже двойного прожиточного минимума.

Как следует из документа, опубликованного в думской электронной базе, в случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

— Вступление в силу соответствующего федерального закона предполагается с 1 января 2020 года, ввиду чего принятие законопроекта не потребует выделения в 2019 году дополнительных бюджетных ассигнований, — говорится в сообщении.

При этом источником финансирования в 2020 году и дальнейших годах будут "увеличившиеся доходы вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы".

Законодательная инициатива направлена на повышение денежного обеспечения для отдельных социально значимых профессий и улучшения их уровня жизни, а также возрастание престижа данных специальностей.

Ранее Лайф писал, что специалисты назвали отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами.