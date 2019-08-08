Оппозиционер Илья Яшин получил ещё десять суток административного ареста за призывы выйти на несогласованную акцию 14 июля. Такой вердикт вынес в четверг Хамовнический суд Москвы.
Отметим, что сегодня истекли десять суток, которые он отбывал по предыдущему приговору суда. 29 июля Щербинский суд назначил ему наказание за нарушения ч. 2 ст. 20.2 КоАП (Организация несогласованного массового мероприятия). А на следующий день ему добавили ещё десять суток по приговору Троицкого суда.
Напомним, что число арестованных после акций 27 июля и 3 августа в Москве ещё в понедельник перевалило за сотню.
А накануне обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве Сергей Фомин вернулся в Россию и сдался правоохранительным органам. Кроме того, был арестован блогер, призывавший к насилию над детьми силовиков.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram