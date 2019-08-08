На заседание суда его доставили прямо из спецприёмника, где он отбывал предыдущие два ареста на тот же срок.

Оппозиционер Илья Яшин получил ещё десять суток административного ареста за призывы выйти на несогласованную акцию 14 июля. Такой вердикт вынес в четверг Хамовнический суд Москвы.

Отметим, что сегодня истекли десять суток, которые он отбывал по предыдущему приговору суда. 29 июля Щербинский суд назначил ему наказание за нарушения ч. 2 ст. 20.2 КоАП (Организация несогласованного массового мероприятия). А на следующий день ему добавили ещё десять суток по приговору Троицкого суда.

Напомним, что число арестованных после акций 27 июля и 3 августа в Москве ещё в понедельник перевалило за сотню.

А накануне обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве Сергей Фомин вернулся в Россию и сдался правоохранительным органам. Кроме того, был арестован блогер, призывавший к насилию над детьми силовиков.