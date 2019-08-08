В Крыму возбудили дело против избивших туриста фотографов

В ходе обысков у подозреваемых изъяли порядка 3,2 млн рублей и краснокнижную птицу.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" против фотографов, избивших туриста у стен Генуэзской крепости в Судаке после отказа платить за снимки с хищной птицей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

— В ходе обысков у данных граждан было изъято порядка 3,2 млн рублей, предположительно, добытых противоправным путём, а также фото и мобильная техника, — говорится в сообщении.

Кроме того, у одного из подозреваемых была изъята занесённая в Красную книгу Крыма птица — курганник канюк. Пернатую поместили в специализированное учреждение до принятия решения по уголовному делу.

Как писал Лайф, нападение произошло 22 июля. После случившегося фотографы извинились и объяснили содеянное высокой конкуренцией.