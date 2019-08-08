Российские магазины не прошли проверку по поводу правильной продажи молочки

За время рейда сотрудники Роспотребнадзора выписали более трёх тысяч протоколов о нарушении КоАП.

Роспотребнадзор провёл профилактический рейд по магазинам, чтобы выявить и пресечь нарушение хранения молочных и молокосодержащих продуктов. Оказалось, что 63 процента торговых точек не разместили в торговом зале надпись "Продукты без заменителя молочного жира" и не отделили такие продукты от других, чего требуют новые правила реализации таких товаров.

— Чтобы было проще выбрать более полезную молочную продукцию, не содержащую заменителей молочных жиров, с 1 июля 2019 года в торговом зале выкладка молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов должна осуществляться способом, позволяющим визуально отделить указанные продукты от иных пищевых продуктов, — напоминает Роспотребнадзор.

Согласно данным на 1 августа, проверено около пяти тысяч объектов торговли. Только 27 процентов из них принадлежит крупным сетям: "Магнит" (753 магазина), "Пятёрочка" (643 магазина), "Дикси" (178), "Перекрёсток" (85), "Лента" (45), "Ашан" (38), "Карусель" (31). Всего было выявлено более 8 тысяч нарушений.

Магазины не озаботились разграничением продукции и новыми ценниками и должны будут заплатить штрафы. Потому что ранее их сотрудники проигнорировали предупреждение из Ассоциации компаний розничной торговли.

О том, что продукты с содержанием жира разного происхождения визуально не отделить на полках друг от друга, рассказывали и в Роскачестве.