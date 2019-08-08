Посла ФРГ вызвали в МИД из-за призывов немецких СМИ к участию в акциях в Москве

Российская сторона назвала публикации попыткой вмешательства во внутренние дела страны.

МИД РФ предупредил временного поверенного в делах ФРГ в России Беате Гжески о недопустимости призывов немецких СМИ к участию в несанкционированных акциях в Москве. Беседа состоялась сегодня, 8 августа, в здании внешнеполитического ведомства.

— Обратили внимание германской стороны на недопустимость действий немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, выразившихся в прямом призыве в соцсетях в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях, — сообщили в МИД.

Российская сторона подчеркнула, что призывы немецкой радиокомпании противоречат нормам профессиональной журналистской этики и являются попыткой вмешательства во внутренние дела страны.

Ранее сообщалось о намерении МИД обратиться к США и Германии по поводу вмешательства в дела России. Ведомство, в частности, возмутил материал Deutsche Welle, со страниц которого во время незаконных акций звучали призывы: "Москвичи, выходите", "Москва, выходи".