Эксперт рассказал Лайфу, опасен ли найденный в Приморье сельдяной король

По мнению ихтиолога, жителям региона невероятно повезло, что они увидели глубоководную рыбу.

Редчайшая в природе рыба сельдяной король (или рыба-ремень), которую ранее случайно обнаружили в акватории Приморья, не представляет угрозы для человека, хоть и является хищником. Об этом в беседе с Лайфом рассказал ихтиолог, заведующий лабораторией ихтиологии РАН Аркадий Балушкин.

— Сельдяной король очень крупный, там счёт на метры идёт, 3 и 5 метра, они хоть хищники, но людей, конечно же, трогать не станут. У них сложный жизненный цикл, но, так как живут на больших глубинах, наоборот, редко поднимаются на более или менее подходящие для человека, — рассказал эксперт.

Эту рыбу норвежские моряки прозвали сельдяным королём за то, что она попадалась им в косяках сельди и имела большие, словно корона, лечевидные плавники на голове. Обычно же она предпочитает жить на глубине до 500–700 метров, иногда 1000 метров.

В воды России уникальная рыба раньше не заплывала, поэтому факт её обнаружения в районе косы Назимова в Хасанском районе является поистине уникальным, считает Балушкин.

— Жителям Приморья очень повезло, стали свидетелями уникального момента, потому что для этих рыб нехарактерна такая иммиграция на мелководье. Таких рыб нужно беречь, промысла на них никогда не было, просто этот вид встретить тяжело, — добавил ихтиолог.

При этом специалист отметил, что сам факт появления рыбы-ремня в Приморье является "аномальным". Однако раз в район Владивостока заплыли такие гости, их "нужно сохранять, а не вылавливать".

Ранее Лайф писал, что трёхметрового глубоководного сельдяного короля, который встречается в водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов, в бухте Паллада голыми руками поймал местный житель Владимир Тарасов. Сфотографировавшись с необычным гостем, мужчина отпустил его обратно в море.