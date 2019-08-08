Власти США отправили эсминец в Чёрное море

С начала 2019 года американские военные корабли как минимум пять раз заходили в черноморскую акваторию.

В Чёрное море направился американский эсминец Porter, на вооружении которого находятся управляемые ракеты. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота США. Отмечается, что цель миссии — повысить региональную стабильность на море и продемонстрировать поддержку союзникам США и НАТО в регионе.

— Военно-морские операции, которые мы проводим в Чёрном море с нашими союзниками и партнёрами, поддерживают прочные отношения, необходимые для региональной стабильности, — отметила командующая флотом Лиза Франкетти.

Отметим, ранее морская авиация Вооружённых сил Украины провела лётно-тактические учения над Чёрным морем. По сценарию манёвров вертолёты Ми-14 и Ка-27, а также самолёты Ан-26 ВСУ отслеживали подводную лодку условного противника с последующим нанесением бомбового удара по ней.