Стала известна зарплата российских космонавтов

Её размер возрастает в соответствии с числом полётов в космос. Максимальная надбавка к окладу в этом случае достигает 120%.

Российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладами астронавтов NASA и других зарубежных коллег. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Роскосмос".

По данным издания, отечественные космонавты числятся в штате ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина". Зарплату им начисляют в соответствии с "Положением о материальном обеспечении космонавтов в РФ".

В "Роскосмосе" отказались назвать конкретные цифры, но отметили, что зарплата сотрудников складывается из оклада и существенных надбавок. Согласно положению, оклад у кандидата в космонавты составляет 60,9 тысячи рублей, у космонавта — 63,8 тысячи рублей в месяц, у побывавшего на МКС космонавта — 69,6 тысячи рублей, а у инструктора-космонавта — 88,45 тысячи рублей в месяц. Размер надбавок складывается из качества выполнения обязанностей, количества полётов в космос, выслуги лет и других факторов.

Так, за один полёт космонавт и инструктор получают до выхода на пенсию ежемесячно надбавку к окладу — 55%, за два — 75%, за три и более — 120% надбавку. Также сотрудники ФГБУ получают другие надбавки и "13-ю зарплату".

Ранее сообщалось, что российский робот "Фёдор", отправляющийся 22 августа на Международную космическую станцию (МКС), научился шутить и философствовать.