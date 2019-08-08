В Подмосковье у семьи в третий раз на свет появилась двойня

Маме, которая родила уже шестого и седьмого ребёнка, только 31 год, все роды прошли в Химках.

Радостной новостью поделилась уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова — в роддоме подмосковных Химок женщина в третий раз родила двойню.

Сначала в этом роддоме женщина родила девочку, а потом с интервалом в пару-тройку лет три пары двойняшек. На этот раз это мальчик и девочка.

— Причём семья проживает в другой стране, но неизменно приезжает рожать к нам, в Подмосковье, к одному и тому же врачу — к заведующему Химкинским родильным домом Семёну Казарьяну. Поздравляю родителей! Приезжайте к нам ещё! Спасибо доктору за детишек! Здоровья и счастья малышам! — подписала фотографию счастливой матери и детей уполномоченный.

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