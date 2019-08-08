В WhatsApp нашли "дыры", позволяющие хакерам менять сообщения

Злоумышленники могут легко манипулировать перепиской в личных и групповых чатах.

Специалисты по кибербезопасности израильской компании Check Point Software Technologies обнаружили уязвимости в популярном приложении для обмена сообщениями WhatsApp, которые позволяют изменять сообщения в общедоступных и частных беседах. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

В компании отметили, что нашли три бага, с помощью которых можно изменить сообщения в диалогах.

— Один из них использует функцию цитирования в групповом чате, чтобы изменять данные отправителя сообщения. Другой позволяет хакеру редактировать текст чужих ответов, — пояснили в компании.

А третья уязвимость, которая уже была устранена, позволяла отправлять участникам беседы личные сообщения под видом рассылки, что при ответе делало исходный текст общедоступным.

В корпорации Facebook, владеющей мессенджером WhatsApp, уже прокомментировали данную информацию и заявили, что данные проблемы были рассмотрены ими год назад. Однако называть первые два примера уязвимостями некорректно, поскольку это является аналогом того, что происходит при ответах в электронной почте.

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