Дональд Трамп заявил, что недоволен сильным долларом

По словам президента США, крепкий курс национальной валюты мешает американским производителям успешно конкурировать в мире.

Американский лидер Дональд Трамп заявил о недовольстве крепким курсом доллара. По его мнению, действия Федеральной резервной системы (ФРС) США мешают американским компаниям успешно конкурировать в равных условиях. Об этом Трамп написал на своей официальной странице в "Твиттере".

— Будучи президентом США, про меня можно подумать, что я очень рад крепкому курсу доллара. Это не так! Высокие процентные ставки ФРС в сравнении с другими странами поддерживают курс доллара на высокой отметке. Однако это осложняет конкуренцию нашим компаниям в равных условиях, — говорится в сообщении.

As your President, one would think that I would be thrilled with our very strong dollar. I am not! The Fed’s high interest rate level, in comparison to other countries, is keeping the dollar high, making it more difficult for our great manufacturers like Caterpillar, Boeing,..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2019

Президент США добавил, что американские компании являются "величайшими в мире и нет никого, кто даже приблизился бы к ним", чего нельзя сказать о ФРС. Трамп считает, что каждый её шаг был ошибочным. И тем не менее "мы всё ещё выигрываем", написал глава Белого дома.

Напомним, ранее ФРС США впервые за десять лет снизила ключевую ставку. В результате курс доллара резко изменил вектор движения. Лайф разбирался, чем обернётся этот коллапс для валютного рынка и как отразится на курсе рубля.