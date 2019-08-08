В Сербии предложили временно передать Косово России

По мнению политика, регион мог бы оставаться под контролем Москвы до тех пор, "пока сербская земля и народ вновь не будут в безопасности".

Председатель партии "Здоровая Сербия" Милан Стаматович предложил передать Косово России, чтобы защитить регион от посягательств Албании. Политик считает это единственным способом сохранить единство республики.

— Из-за этих новых угроз и опасности формирования "Великой Албании" на территории Сербии нельзя отбрасывать разные варианты, в том числе такой, — объяснил политик в интервью In4s.

По мнению Стаматовича, регион мог бы оставаться под контролем России до тех пор, "пока сербская земля и народ вновь не будут в безопасности". Больше всего лидера партии пугает то, что сейчас Албания даже не скрывает намерение присоединить к своей территории Косово и Метохию.

Ранее лидер Косова пригрозил Евросоюзу проведением референдума о присоединении непризнанной республики к Албании.