МИД назвал агиткой публикацию Госдепом США призыва москвичей выйти на митинги

Заявление было сделано на заседании рабочей группы Временной комиссии Совфеда РФ по защите государственного суверенитета.

МИД России назвал вмешательством и агиткой призыв участвовать в несанкицонированных митингах в Москве, который на своей странице в "Твиттере" публиковало Управление по консульским вопросам Госдепа.

— Казалось бы, информация носит предупреждающий характер и предназначена для обеспечения безопасности пребывающих в России граждан США, однако на деле понятно, что это не что иное, как агитка организаторов акции, поскольку на ней сохранён русский текст с призывом собираться, — сообщил на заседании рабочей группы Временной комиссии Совета Федерации начальник отдела информационных проблем МИД РФ Илья Тимохов.

Он добавил, что российское внешнеполитическое ведомство согласно, что стоит давать оценки происходящим в других странах политическим процессам. Однако ведь никто из западных столиц не рвётся накалять страсти у своих соседей, а только в России.

Ранее Лайф сообщал, что посла ФРГ вызвали в МИД из-за призывов немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle к участию в акциях в Москве.

А думские фракции согласились, что нужно провести расследование иностранного влияния на выборы в РФ.