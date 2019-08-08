Барецкий решил "оживить" Бодрова-младшего для фильма "Брат-3"

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© Кадр из фильма "Брат"

Согласно задумке продюсера, Данила Багров будет периодически навещать своего брата.

Российский шоумен Стас Барецкий рассказал, что Сергей Бодров — младший появится в фильме "Брат-3". Его персонажа — Данилу Багрова — воссоздадут с помощью компьютерной графики.

Мы решили "оживить" в этой части Данилу Багрова. Сначала я сомневался, а теперь решился. Это будет что-то вроде голограммы, виртуальный человек, как в "Звёздных войнах". То есть компьютерная графика нам позволит нарисовать Бодрова, который будет приходить к своему брату, — объяснил он в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Барецкий также рассказал, что вёл переговоры об участии в картине голливудской актрисы Дженнифер Энистон. Звезда согласилась, но запросила $1 миллион за один съёмочный день — весь бюджет "Брата-3". В связи с этим её участие остаётся под вопросом.

По словам продюсера, дизайнер Гоша Рубчинский создаст часть костюмов для героев фильма — малиновые пиджаки для Барецкого и несколько образов для Дианы Шурыгиной.

Ранее стало известно, что голливудский актёр Микки Рурк может исполнить роль криминального авторитета в фильме "Брат-3".

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