В Минобороны прокомментировали заявления США о перехвате Ту-95

Общая продолжительность полётов российских бомбардировщиков над Беринговым морем превысила десять часов.

Two F-22 and two CF-18 fighter aircraft supported by an E-3 Sentry, a KC-135 Stratotanker and a C-130 Tanker from the NORAD positively identified and intercepted two Tu-95 Bear bombers in the Alaskan and Canadian ADIZ on Aug. 8th. pic.twitter.com/SebmJtMiTu — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) August 8, 2019

В рамках учений "Океанский щит — 2019" два российских турбовинтовых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС провели полёты над Беринговым проливом. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

При этом на отдельных промежутках российских бомбардировщиков сопровождали многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 "Раптор" и истребитель-бомбардировщик и штурмовик F-18 "Хорнет", принадлежащие ВВС США.

— Продолжительность полёта составила более десяти часов, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф писал, что в Балтийском море начались учения "Океанский щит — 2019", в которых принимают участие около 70 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, а также 58 летательных аппаратов ВМФ и ВКС России и 10 634 человека личного состава Вооружённых сил РФ. Оперативные учения в акватории Балтийского моря пройдут с 1 по 9 августа.

В командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) же ранее заявили о "перехвате" российских стратегических бомбардировщиков над Беринговым морем.

Впрочем, российские истребители тоже часто поднимаются для идентификации самолётов, пролетающих у наших границ.