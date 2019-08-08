Медведев прилетел в Киргизию и прокомментировал задержание Атамбаева

Российский премьер намерен провести отдельную встречу с президентом страны Сооронбаем Жээнбековым.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прилетел в Киргизию на заседание межправительственного совета ЕАЭС. Он выразил надежду на то, что протесты из-за задержания экс-президента Алмазбека Атамбаева не создадут неблагоприятный фон для встречи глав правительств.

— В любом случае мы рассчитываем на то, что эти события не создадут дополнительного неблагоприятного фона для проведения евразийского Совета глав правительств, — сказал российский премьер журналистам.

Медведев назвал происходящее внутренним делом республики. Однако Россия не может относиться к происходящему безучастно. Кыргызстан — наш крупный партнёр, наши друзья здесь живут, отметил он. Премьер также заявил о намерении провести отдельную встречу с президентом страны Сооронбаем Жээнбековым.

Ранее стало известно, что в центре Бишкека начались столкновения силовиков со сторонниками Атамбаева.