СМИ: В США нашли альтернативу "Северному потоку — 2"

Впрочем, она если и появится, то только через шесть лет, поскольку трубопровод EastMed ещё не построен.

США вместе с несколькими европейскими странами обсуждают альтернативу "Северному потоку — 2" — трубопровод EastMed. Об этом сообщает немецкая газета Junge Welt.

Как сообщает издание, в среду, 7 августа, в Афинах прошла конференция министров энергетики Греции, Кипра, Израиля и США. Темой обсуждения стало дальнейшее развитие проекта трубопровода EastMed, который задуман для поставки природного газа из богатых месторождений Восточного Средиземноморья через Кипр и Грецию в Италию.

Вашингтон долгое время пытается бороться с реализацией российского энергетического проекта посредством санкций, предлагая ЕС-партнёрам импорт своего сжиженного газа. Однако в Европе понимают, что эти поставки обойдутся намного дороже. В связи с этим греческое правительство предложило Вашингтону рассмотреть EastMed в качестве альтернативы "Северному потоку — 2".

— EastMed представляет собой как раз ту самую альтернативу (пускай только и после 2025 года), при помощи которой США смогут саботировать российские газовые поставки и укрепить позиции своих союзников в Восточном Средиземноморье, — отмечает газета.

В конференции приняли участие министр энергетики Греции Костис Хадзидакис, а также его коллеги из Кипра и Израиля Георгиос Лаккотрипис и Юваль Штайниц. Также присутствовал госсекретарь США по энергетике Франсис Фэннон.

Ранее Лайф писал, что Комитет Сената США проголосовал за санкции против "Северного потока — 2". При этом, по словам официального представителя МИД, данная инициатива Комитета Сената США по международным делам является новым витком русофобской кампании и демонстрирует невозможность помешать этому процессу.