"Сметливый" начал сопровождать эсминец США в Чёрном море

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"Сметливый". Фото © Wikipedia / Luis Díaz-Bedia Astor

Американские власти направили корабль, на вооружении которого находятся управляемые ракеты.

Сторожевой корабль "Сметливый" следит за эсминцем Porter американских ВМС в черноморских водах. Об этом сказано в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 8 августа в южную часть акватории Чёрного моря эсминец с УРО-ПРО "Портер" ВМС США, — сообщается в тексте.

В ведомстве отметили, что "непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Чёрном море осуществляет сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый".

Американские власти направили эсминец, на вооружении которого находятся управляемые ракеты. Как заверили в Шестом флоте США, целью миссии является повышение региональной стабильности в Чёрном море, а также демонстрация поддержки союзникам США и НАТО в регионе.

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