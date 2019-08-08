Милиция разогнала агрессивных сторонников Атамбаева в центре Бишкека

Отдельные группы протестующих всё ещё пытаются пробиться туда, но их отсекают наряды силовиков.

Милиция разогнала собравшихся на площади Ала-Тоо в центре Бишкека сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, которого сегодня задержали бойцы спецназа. Об этом сообщает АКИpress.

Впрочем, пыл протестующих это не охладило. Они отступили от центра, но продолжают попытки пройти туда. МВД меж тем начало выяснять личности организаторов беспорядков.

Напомним, 7 августа спецслужбы Киргизии предприняли попытку задержать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, который подозревается в коррупции и превышении должностных полномочий. Однако сторонники экс-лидера дали отпор спецназовцам, в результате чего пострадало более 50 человек, один боец погиб. Самого Атамбаева задержали бойцы спецназа сегодня. Он сам согласился сдаться властям после переговоров.