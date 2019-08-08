Зеленский отказался подписать совместное заявление с патриархом Варфоломеем

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался продолжать политику, которую обещал Константинопольской церкви бывший президент Пётр Порошенко, и отказался подписывать общее заявление с патриархом Варфоломеем, сообщает Daily Storm со ссылкой на источник в УПЦ МП.
— В документе говорилось, что новый президент будет продолжать политику Порошенко. Но Зеленский отказался подписывать, так как он не хочет быть "вторым Порошенко", — цитирует Daily Storm свой источник.
Зеленский всё же поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины. И пообещал, что власть не будет вмешиваться в церковные дела.
Во время визита Зеленского в Стамбул к патриарху произошёл неприятный случай с российской журналисткой. Сотрудницу телеканала "Россия" просто не пропустили к президенту Украины.
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