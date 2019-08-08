Зеленский отказался подписать совместное заявление с патриархом Варфоломеем

Документ носил декларативный характер и затрагивал экологическую сферу. А Варфоломея за заботу о природе называют зелёным патриархом.

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался продолжать политику, которую обещал Константинопольской церкви бывший президент Пётр Порошенко, и отказался подписывать общее заявление с патриархом Варфоломеем, сообщает Daily Storm со ссылкой на источник в УПЦ МП.

— В документе говорилось, что новый президент будет продолжать политику Порошенко. Но Зеленский отказался подписывать, так как он не хочет быть "вторым Порошенко", — цитирует Daily Storm свой источник.

Зеленский всё же поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины. И пообещал, что власть не будет вмешиваться в церковные дела.

Во время визита Зеленского в Стамбул к патриарху произошёл неприятный случай с российской журналисткой. Сотрудницу телеканала "Россия" просто не пропустили к президенту Украины.