В Мексике нашли тела 20 человек со следами пыток

Согласно предварительной информации, преступления могут быть связаны с соперничеством нескольких наркокартелей.

В мексиканском городе Уруапан в штате Мичоакан были обнаружены изуродованные тела 20 убитых людей. Об этом сообщает Aristegui Noticias со ссылкой на секретаря общественной безопасности Мичоакана Исраэль Патрона.

По его словам, жертвы массовой расправы были найдены в трёх различных частях города. Нескольких человек нашли с огнестрельными ранами без признаков жизни, позже правоохранители обнаружили девять тел, подвешенных на мосту, и ещё семь расчленённых тел — вдоль Индустриального бульвара ближе к центральной части города. При этом среди убитых были две женщины.

— Всего 20 тел, — сказал Патрон.

По мнению секретаря общественной безопасности, "между преступными группировками существует соперничество" и картель Халиско оспаривает площадь с другой преступной ячейкой, известной как Лос-Виаграс. Вероятно, подчеркнул Патрон, массовые преступления связаны с соперничеством наркокартелей.

Ранее Лайф писал, что в Мексике картель раздел догола и раскрасил под "Мстителей" местных жителей.