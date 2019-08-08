Минздрав объяснил, почему растёт число детей с онкозаболеваниями

По сравнению с 2008 годом общее число несовершеннолетних с новообразованиями выросло на 36,9%.

Рост количества детей с онкозаболеваниями обусловлен эффективным лечением и увеличением количества детей, которые находятся на диспансерном наблюдении, сказано в сообщении Минздрава России, распространённом 8 августа.

Ранее в Росстате сообщили, что число детей до 14 лет, имеющих злокачественные новообразования, составило почти 21,3 тысячи человек в 2018 году, что на 4,3% больше, чем в 2017 году. По сравнению с 2008 годом общее число детей с новообразованиями выросло за 10 лет на 36,9%.

— Это очень радостные, позитивные цифры, так как они отражают увеличение диспансерной группы детей, перенёсших онкологические заболевания, — приводит пресс-служба слова президента Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, академика РАН Александра Румянцева.

По его словам, благодаря эффективному лечению происходит естественное увеличение диспансерной группы, для которой Минздрав России создал комплексную реабилитацию детей, которые выздоровели от рака.

Румянцев подчеркнул, что большинство случаев детской онкологии в стране находится под контролем Центра им. Дмитрия Рогачева, где детей лечат по единым клиническим рекомендациям и протоколам. Для всех маленьких пациентов лечение бесплатное, включая использование инновационных целевых препаратов и трансплантацию костного мозга.

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