Волонтёр штаба Соболь обвинил её и Навального в своём уголовном преследовании

По его словам, организовывая несогласованную акцию, они подставили её участников.

Фигурант уголовного дела о массовых беспорядках на акции оппозиции 27 июля Сергей Фомин возложил ответственность за своё уголовное преследование на Алексея Навального, который подозревается в отмывании миллиарда рублей, и его соратницу Любовь Соболь. Об этом Фомин заявил в интервью "Медиазоне".

По его словам, он впервые участвовал в избирательной кампании в этом году и был волонтёром штаба Любови Соболь.

— Я не знал всю подоплёку. Но вы, господин Навальный, госпожа Соболь и остальные, вы прекрасно знали, что тогда людей за выход на мирный протест подставили по 212-й статье. В этот раз, когда вы призвали людей на Тверскую, вы не сказали, как себя вести, вы не напомнили им о том, что случилось на Болотной, — заявил Фомин.

Напомним, один из фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Фомин сдался властям 8 августа. Он скрывался от следствия за границей.