Сальвини заявил о необходимости досрочных выборов в парламент Италии

Политик полагает, что правящий альянс партий не справился с поставленными задачами.

Заместитель премьер-министра и глава Министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил о невозможности преодолеть разногласия в правящей коалиции и назвал единственным способом выйти из кризиса проведение внеочередных выборов, сообщает Reuters.

В обращении к премьеру страны Джузеппе Конте Сальвини пояснил, что правящий альянс партий "Лига" и "Движение "5 звёзд" не справился с поставленными задачами.

— Мы должны немедленно вернуть избирателям право выбора, — подчеркнул итальянский политик.

Сальвини указал, что парламент можно созвать на следующей неделе для проведения необходимых процедур.

Правящая в Италии коалиция сформировалась в июне прошлого года после консультаций, продолжавшихся почти три месяца. Выборы в марте не выявили победителя, у которого была бы поддержка парламентского большинства. При этом "Лига" на выборах выступала в составе правоцентристской коалиции с партиями "Вперёд, Италия" и "Братья Италии", из которой вышла, чтобы войти в альянс с "Движением "5 звёзд". Внутри коалиции остаётся множество разногласий, а также соперничество.