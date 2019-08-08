В Москве впервые задействованы телеканалы для оповещения об угрозе ЧС

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Жителей призвали укрываться в капитальных зданиях и не парковаться рядом с деревьями и шаткими конструкциями.

В Москве впервые были задействованы телеканалы как система оповещения жителей и гостей города об угрозе чрезвычайной ситуации. В ближайшие часы в столице ожидают шквалистый ветер до 25 м/с и сильный ливень.

В 20:00 в эфире большей части федеральных каналов появилось предупреждение со звуковым сообщением, в котором говорилось о сильном ветре. Жителей призвали укрываться в капитальных зданиях и не парковаться рядом с деревьями и шаткими конструкциями.

При возникновении чрезвычайных ситуаций гражданам посоветовали сразу же позвонить по номерам 01 и 101.

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