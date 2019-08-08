Борис Джонсон пообещал упростить визовый режим для учёных

По словам политика, страна должна прилагать усилия, чтобы были привлечены самые лучшие умы со всего мира.

До конца текущего года власти Великобритании пообещали сделать страну "более гостеприимной" для учёных со всего мира и упростить правила въезда для работников интеллектуального труда. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон.

По его словам, упрощённые правила въезда приведут к тому, что всё большее количество учёных в области технологий из разных уголков планеты выберут именно Великобританию для реализации своих научных проектов, что будет способствовать закреплению за страной статуса "научной супердержавы".

— Мы должны не только поддерживать таланты, которые у нас уже есть, но и прилагать усилия, чтобы наша иммиграционная система привлекала самые лучшие умы со всего мира, — заявил Джонсон.

Tonight I announced live on Facebook that we’re changing immigration rules to make it easier for scientists to live and work in the UK. pic.twitter.com/Q6ehSZzivs — Boris Johnson (@BorisJohnson) 8 августа 2019 г.

По всей видимости, упрощённые правила въезда должны компенсировать потери от трудовой миграции, в том числе и интеллектуальной, которые прогнозируют многие британские эксперты в связи с выходом страны из состава Евросоюза. Однако так это или нет и какие именно грядут изменения — премьер-министр не уточнил.

Зато наверняка известно, что, как только Великобритания снова станет самостоятельным государством вне ЕС, она намерена создать союз против России и Ирана.