Борис Джонсон пообещал упростить визовый режим для учёных

До конца текущего года власти Великобритании пообещали сделать страну "более гостеприимной" для учёных со всего мира и упростить правила въезда для работников интеллектуального труда. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон.
По его словам, упрощённые правила въезда приведут к тому, что всё большее количество учёных в области технологий из разных уголков планеты выберут именно Великобританию для реализации своих научных проектов, что будет способствовать закреплению за страной статуса "научной супердержавы".
— Мы должны не только поддерживать таланты, которые у нас уже есть, но и прилагать усилия, чтобы наша иммиграционная система привлекала самые лучшие умы со всего мира, — заявил Джонсон.
Tonight I announced live on Facebook that we’re changing immigration rules to make it easier for scientists to live and work in the UK. pic.twitter.com/Q6ehSZzivs— Boris Johnson (@BorisJohnson) 8 августа 2019 г.
По всей видимости, упрощённые правила въезда должны компенсировать потери от трудовой миграции, в том числе и интеллектуальной, которые прогнозируют многие британские эксперты в связи с выходом страны из состава Евросоюза. Однако так это или нет и какие именно грядут изменения — премьер-министр не уточнил.
Зато наверняка известно, что, как только Великобритания снова станет самостоятельным государством вне ЕС, она намерена создать союз против России и Ирана.
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