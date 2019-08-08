В Сирии двое военных погибли из-за нарушения боевиками режима прекращения огня

Боевики в Идлибской зоне деэскалации совершили 46 обстрелов за сутки, погибли двое сирийских военных, ранены ещё 13, и пострадали пять мирных жителей, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

— Погибло два, ранено 13 сирийских военнослужащих. Пострадали пять мирных жителей, — приводит РИА "Новости" слова Бакина.

По его словам, в последние сутки было зафиксировано сорок шесть обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований. При этом сейчас в Сирии введён режим прекращения огня, который нарушили боевики.

Ранее в Сирии боевики открыли огонь по окрестностям российской авиабазы Хмеймим в провинции Латакия.