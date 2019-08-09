США попросили Россию отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии

В годовщину грузинской агрессии в августе 2008 года Госдепартамент США призвал российское правительство отменить своё решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Такое заявление сделала руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортагус.

— Мы призываем Российскую Федерацию отменить признание так называемой независимости оккупированных грузинских регионов — Абхазии и Южной Осетии, — приводит её слова РИА "Новости".

По словам Ортагус, Россия "оккупирует 20% грузинской территории". Кроме того, у представителя ведомства вызывает сильную обеспокоенность тот факт, что администрация Южной Осетии начала демаркацию своей границы с Грузией.

Она отметила, что США будут прикладывать усилия в этом вопросе до тех пор, пока Россия не прекратит "оккупацию" южных территорий Грузии.

Напомним, в ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинские войска начали атаку на территории Южной Осетии, в том числе при помощи систем залпового огня "Град". Вторгшиеся затем в республику военные разрушили часть её столицы — Цхинвала. Россия, защищая мирных жителей, ввела свои войска и спустя пять дней вытеснила агрессоров обратно в Грузию.