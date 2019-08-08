Неизвестные напали на депутата Госдумы на встрече с избирателями

По словам помощника парламентария, злоумышленники пытались отнять удостоверение депутата и угрожали применением насилия.

Неизвестные напали на депутата Государственной думы РФ Бориса Чернышова (фракция ЛДПР) в ходе встречи с избирателями в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника парламентария Никиту Ганжу.

— В районе Западное Бирюлёво произошло нападение на депутата ГД Бориса Чернышова. Неизвестные атаковали его во время его рабочей встречи с избирателями, пытались отнять удостоверение депутата, угрожали применением насилия, — приводит агентство слова помощника.

По его словам, парламентарий по этому факту обратился с заявлением в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ГУ МВД России по Москве пока не прокомментировали данную информацию.