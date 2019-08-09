Белоруссия призвала ускорить сближение законодательств с Россией

Спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович также отметил значительную роль межрегионального сотрудничества двух стран.

Белоруссии и России следует ускорить работу по гармонизации законодательств, заявил спикер верхней палаты белорусского парламента (Совета Республики) Михаил Мясникович.

Такое заявление спикер сделал во время встречи с послом России в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым по итогам VI Форума регионов двух стран, который состоялся в июле в Санкт-Петербурге.

— Возникает вопрос: как, исходя из договора, вычленить цели укрепления нашей интеграции, как их конкретизировать? Для этого делается программа действий (по углублению интеграции Минска и Москвы. — Прим. Лайфа). И мы должны, не дожидаясь этой программы, очень серьёзно думать над гармонизацией законодательств… В этой связи важно ускорить работу над концепцией сближения законодательств двух стран, — приводит пресс-служба парламента слова спикера.

Мясникович отметил, что межрегиональное сотрудничество имеет большую роль в укреплении белорусско-российских отношений. Он заявил, что форум регионов является "венцом повседневной скрупулёзной, не всегда видимой работы", поскольку именно там встречаются губернаторы и министры, ведётся обсуждение, поднимаются вопросы, требующие решения.

— И мы всегда активно реагируем на поступающие предложения регионов Российской Федерации, чтобы поправить положение дел по тому или иному вопросу, — подчеркнул спикер.

Напомним, договор о создании Союзного государства Белоруссии и России был подписан 8 декабря 1999 года. В конце прошлого года Минск и Москва договорились создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. В частности, в скором времени могут отменить роуминг между двумя странами.