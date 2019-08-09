Под Полоцком комплекс С-300 съехал в кювет

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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 "Фаворит" (архивное фото). Фото © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

ДТП произошло, когда военная колонна направлялась в пункт постоянной дислокации.

В окрестностях Полоцка зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 "Фаворит" съехал в кювет, сообщило агентство БелТА со ссылкой на представителя Министерства обороны Белоруссии Наталью Гаврусик.

ДТП произошло, когда военная колонна двигалась в пункт постоянной дислокации.

Небольшое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня (8 августа), — указали в Минобороны.

По информации ведомства, комплекс двигался со скоростью 30 км/ч в составе колонны, водитель не справился с управлением. В результате происшествия никто не пострадал.

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