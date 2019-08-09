Украина одобрила пролёт самолёта РФ над своей территорией

Лайнер вошёл в украинское воздушное пространство в 15:07 и благополучно вышел из него спустя 26 минут.

Несмотря на введённые Киевом ограничения относительно авиасообщения Украины и России, "Украэрорух" разрешил российскому самолёту пролететь над своей территорией из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба компании.

— 7 августа 2019 года пилот воздушного судна российской авиакомпании "Глобус" Boeing-738, выполняя рейс GLP636 из г. Бари (Италия) в г. Москва (РФ), в связи с обходом активной грозовой деятельности получил разрешение на использование воздушного пространства Украины, — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято из-за угрозы возникновения аварийной ситуации, связанной с грозовой облачностью над территорией Польши, Белоруссии и Украины. Лайнер вошёл в украинское воздушное пространство в 15:07 и благополучно вышел из него спустя 26 минут.

Напомним, в октябре 2015 года Украина разорвала авиасообщение с Россией, назвав это "временной мерой". Российская сторона запретила полёты украинским авиакомпаниям в Россию с этой же даты. В апреле 2019 года Киев в ответ на визит в РФ двух оппозиционных политиков — Виктора Медведчука и Юрия Бойко — запретил также и чартерные рейсы.