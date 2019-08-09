В Калининграде нашли тело сотрудника полиции

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Фото © Михаил Терещенко / ТАСС (архив)

Региональное следственное управление СКР уже инициировало проверку по факту произошедшего.

Сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району города Калининграда нашли мёртвым в ОВД. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу УМВД по области.

— По факту гибели сотрудника ... проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — приводит агентство комментарий ведомства.

По данным агентства, смерть 40-летнего офицера могла наступить в результате огнестрельного ранения.

Региональное следственное управление СКР уже инициировало проверку по факту произошедшего. На месте работает следственная группа, выясняются обстоятельства трагедии.

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