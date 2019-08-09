В центре Питтсбурга неизвестный напал с ножом на двух женщин

В центре американского Питтсбурга неизвестный напал с ножом на людей в центре города и ранил двух женщин, одна из них скончалась в больнице, сообщает местный портал TribLive.
Инцидент произошёл на автобусной остановке, когда сотрудник полиции в гражданской одежде беседовал с женщиной, которая, как ему показалось, плохо себя чувствовала. В этот момент неожиданно к ним подошёл мужчина и ударил женщину ножом в шею, а затем ранил ещё одну.
По информации портала, собеседница полицейского скончалась в больнице, а вторая находится в стабильном состоянии.
Нападавшего арестовали, однако пока следствие не установило мотивы преступления.
— По всей вероятности, это был акт беспорядочного насилия, — заявил глава отдела по особо тяжким преступлениям городской полиции Виктор Джозеф.
В полиции отметили, что нет оснований полагать, что нападение совершили на почве расовой или религиозной ненависти.
Ранее в Техасе бабушка предотвратила массовую бойню, которую планировал её внук.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram