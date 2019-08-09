В центре Питтсбурга неизвестный напал с ножом на двух женщин

В полиции не считают, что нападение совершили из-за расовой или религиозной ненависти.

В центре американского Питтсбурга неизвестный напал с ножом на людей в центре города и ранил двух женщин, одна из них скончалась в больнице, сообщает местный портал TribLive.

Инцидент произошёл на автобусной остановке, когда сотрудник полиции в гражданской одежде беседовал с женщиной, которая, как ему показалось, плохо себя чувствовала. В этот момент неожиданно к ним подошёл мужчина и ударил женщину ножом в шею, а затем ранил ещё одну.

По информации портала, собеседница полицейского скончалась в больнице, а вторая находится в стабильном состоянии.

Нападавшего арестовали, однако пока следствие не установило мотивы преступления.

— По всей вероятности, это был акт беспорядочного насилия, — заявил глава отдела по особо тяжким преступлениям городской полиции Виктор Джозеф.

В полиции отметили, что нет оснований полагать, что нападение совершили на почве расовой или религиозной ненависти.

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