СМИ: Банки США предоставили конгрессу документы о возможных связях Трампа с РФ

В переданных материалах якобы раскрываются возможные контакты граждан России с "его семьёй или компаниями".

Крупнейшие банки c Уолл-стрит передали конгрессу "тысячи страниц" документов, касающихся россиян, которые якобы могли иметь связи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, сведения о своих российских клиентах согласились предоставить Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Morgan Stanley и Wells Fargo. В переданных материалах раскрываются возможные связи с "Трампом, его семьёй или компаниями".

Кроме того, Deutsche Bank, в частности, ответил на запрос генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс и передал следователям электронные письма, договоры займа и прочие документы, касающиеся Trump Organization и прочих активов американского президента.

В публикации отмечается, что таким образом политические оппоненты Трампа пытаются найти новые сведения о каких-либо капиталовложениях россиян в бизнес Трампа и незаконных сделках, в которых могли бы быть замешаны его компании.

Новый виток расследований против Дональда Трампа начался после того, как экс-спецпрокурор США Роберт Мюллер после двухлетнего расследования так называемого российского дела не смог найти связей Москвы и тогда ещё кандидата в президенты Соединённых Штатов. Вскоре после своего заявления он подал в отставку.

Российское правительство не раз опровергало голословные заявления противников Трампа, сам же американский лидер после окончания расследования, которое он назвал "охотой на ведьм", заявил что мешавшая хорошим отношениям двух стран проблема наконец "умерла".